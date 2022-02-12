Відповідну заяву він опублікував у Facebook після наради представників фракцій і груп BP.

“Сьогодні – напружений переговорний день. Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб таки забезпечити деескалацію. Такий же напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за увесь час війни, але й за всі перші 30 років нашої незалежності. Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу у безперервному штатному режимі. Вдумливу і безконфліктну роботу в інтересах суспільства” , – зазначив Стефанчук.

Очільник парламенту також висловив впевненість у тому, що народні депутати “усвідомлюють необхідність” результативності майбутнього пленарного тижня.

“Результативним не з точки зору того, як хтось буде звучати або виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень”, – уточнив Руслан Стефанчук.

Зазначимо, безперервний режим означає, що депутати не будуть закривати пленарні засідання й за потреби збиратимуться у будь-який момент.