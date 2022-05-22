Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“За” проголосували 320 народних депутатів. Продовжити термін загальної мобілізації запропонував президент Володимир Зеленський для того, щоб не голосувати щоразу за продовження терміну на 30 діб, як раніше.

“Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб”, – йшлося в проєкті закону №7389.

З 25 травня буде також продовжено строк проведення загальної мобілізації згідно із законопроєктом №7390.

Воєнний стан продовжували вдвічі. Його запровадили 24 лютого, коли РФ вдерлася до України, а продовжили 26 березня. До 25 травня діятиме закон “Про затвердження Указу “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” згідно з рішенням парламентаріїв.

Зазначимо, що в Законі України “Про правовий режим воєнного стану” не прописані обмеження щодо терміну воєнного стану. Він може тривати стільки, скільки для держави існуватиме загроза.