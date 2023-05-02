В Україні офіційно продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації терміном на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 20 травня на 90 діб.

Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023.

За законодавчий акт “Про затвердження Указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№9259) проголосували 324 депутати, а за закон “Про затвердження Указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№9260) – 333.

Це було вже сьоме голосування ВРУ за воєнний стан з початку повномасштабної війни РФ.