Верховна Рада продовжила термін амністії капіталів до 1 березня 2023 року. Відповідну правку підтримано в законі №7506-1, який парламент ухвалив 292 голосами.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.

Починаючи з 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, котрі їм належать, і з яких не було сплачено податки й збори. У добровільній декларації не потрібно вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено законом №1539.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування. Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.