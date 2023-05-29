Верховна Рада проголосувала за скасування святкування 9 травня

29 травня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №9278 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Прийняття закону сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції щодо відзначення щорічно 8 травня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, розвінчуванню міфів і маніпуляцій радянсько-російської пропаганди.

Джерело: Картка законопроєкту

З 2015 року в Україні 9 травня офіційно відзначався День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення. Володимир Зеленський запропонував перенести святкування перемоги над нацизмом.

Метою проєкту Закону є встановлення Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, що відзначатиметься щороку 8 травня з іншими європейськими державами.

Документом вносять зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, вилучаючи з переліку святкових днів 9 травня. Натомість встановлюється День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначатиметься щорічно 8 травня.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначили, що у європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.

З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невіддільна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня”, – мовиться у записці.

Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відтепер 9 травня Україна відзначатиме День Європи.

Європейський Союз відзначає свято єдності – День Європи – 9 травня.