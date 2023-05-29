Верховна Рада проголосувала за скасування святкування 9 травня

Джерело: Картка законопроєкту
З 2015 року в Україні 9 травня офіційно відзначався День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення. Володимир Зеленський запропонував перенести святкування перемоги над нацизмом.
Метою проєкту Закону є встановлення Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, що відзначатиметься щороку 8 травня з іншими європейськими державами.
Документом вносять зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, вилучаючи з переліку святкових днів 9 травня. Натомість встановлюється День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначатиметься щорічно 8 травня.
У пояснювальній записці до проєкту закону зазначили, що у європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.
З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невіддільна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня”, – мовиться у записці.
Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відтепер 9 травня Україна відзначатиме День Європи.
Європейський Союз відзначає свято єдності – День Європи – 9 травня.
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