Про це повідомляють #Букви.
Що означає воєнний стан?
– посилення охорони об’єктів державного значення;
– можливість(!) запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;
– запровадження комендантської години;
– особливий режим в’їзду-виїзду;
– перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.
– можливість(!) евакуації населення;
– можливість(!) запровадження квартирної повинності для розміщення військ;
– видворення за межі країни громадян країни-агресора.
У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).
- У пресслужбі ЗСУ наголошують, що українська армія відбиває напади загарбника з повітря.
- Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що він віддав указ на початок військові дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.
- Європейські авіаційні регулятори кажуть про “високий ризик” для цивільних літаків поблизу українського кордону, побоюючись, що вони можуть бути навмисне націлені на будь-якій висоті.
- Державна прикордонна служба повідомляє, що з боку воєнних сил Республіки Білорусь також здійснено атаки.