Про це повідомляють #Букви.

Що означає воєнний стан?

– посилення охорони об’єктів державного значення;

– можливість(!) запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;

– запровадження комендантської години;

– особливий режим в’їзду-виїзду;

– перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.

– можливість(!) евакуації населення;

– можливість(!) запровадження квартирної повинності для розміщення військ;

– видворення за межі країни громадян країни-агресора.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).