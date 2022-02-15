В Україні прийняли закон щодо регулярної індексації пенсій з 1 березня. В оновленому законодавстві передбачуються норми для дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Щорічна індексація буде здійснюватися стосовно пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.

Оновлений закон регулюватиме дострокове призначення пенсії за півтора року до необхідного віку, якщо трудовий договір особи був розірваний у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов. Також дострокове призначення визначено для матерів чи батьків дітей, які мають тяжке чи рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Закон пропонує збільшити віковий поріг з 16 до 18 років для дітей, які мають інвалідність з дитинства. Якщо чоловік, дружина, батько чи мати досягли віку 65 років, то їх можна буде встановити непрацездатними членами сім’ї.

Раніше існувала різниця в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію. Наразі вона відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію: до чи після 2004 року.

Очікується збільшення виплат, а саме мінімальний розмір до 5 025 гривень. Їх встановлять також для військовослужбовців, держслужбовців, науковців та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Мінімум передбачає для І групи – 5 025 грн, ІІ – 4 610 грн, ІІІ групи – 4 396 грн.

Закон підтримали 352 депутати.