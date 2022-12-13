Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності". Українці створили петицію з проханням до президента накласти "вето" на законопроєкт.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

За прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів.

Пофракійно голосували так: фракція “Слуга народу” – 176 за з 215 нардепів, “Європейська Солідарність” – 0, “Батьківщина” – 0, “Платформа за життя та мир” – 9 з 19, “ГОЛОС” – 1 голос з 10 нардепів, “Відновлення України – 11 голосів з 12, “Партія “За майбутнє” – 11 з 14, “ДОВІРА” – 12 з 12.

У Мінінфраструктури переконують: суспільний запит на цю реформу існує вже давно, і зараз він особливо гострий.

Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилання відповідальності за незаконні дії.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

“Саме так працює демократичне громадянське суспільство!”, – додав Кличко.

Як написав журналіст Юрій Ніколов, законопроєкт набрав достатню кількість голосів завдяки нардепам, що раніше входили до партії ОПЗЖ.

“Корупція породжує рукодупість, а вона вбиває техніку безпеки. У ситуації з 5655 це означає, що жадібні до наживи злодії протягнули корупційний законопроект і не залишили навіть шпаринки для спуску пари розсердженими людьми”, – стверджує журналіст.

“Ну що ж, ласкаво просимо в гидотні міста, які житимуть за правилами забудовників і світ судів, який так і житиме по дзвінку з Банкової. Однією рукою нам дали рішення по ОАСК, іншою порадували своїх улюбленців”, – написала журналістка Тетяна Ніколенко.

На сайті президента 12 грудня з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N5655, де наголошується, що введення в дію цього законну призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками.

Станом на 00:10 14 грудня петиція набрала 25 000 необхідних голосів, і тепер президент України Володимир Зеленський повинен буде її розглянути.