Верховна Рада призначила міністерку соцполітики з Офісу президента

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Найбільше підтримали призначення депутати “Слуги народу” (209). Інші голоси:

“Європейська солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Платформа за життя та мир” – 15;

“За майбутнє” – 13;

“Голос” – 7;

“Довіра” – 17;

“Відновлення України” – 11;

Позафракційні – 10.

Довідка про посадовицю

Оксана Жолнович була керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров’я Офісу президента з 2020 року. Протягом 2019-2021 років була радницею міністра соціальної політики. Вона також працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю та була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

Посадовиця чотири рази балотувалася до рад різних рівнів від політичної партії “Сила Людей”. Проте не була жодного разу обрана, зазначив рух “Чесно”.

На позачергових виборах до Верховної ради у 2014 році вона була включена до виборчого списку під № 5 від партії “Сила людей”. Через рік Оксана Жолнович висувалася в депутати Львівської обласної ради як мажоритарниця та подавалася на посаду голови і водночас депутатки Львівської міської ради.

Вона здобула освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “правознавство”. Оксана Жолнович навчалася з 1996 по 2001 роки. Посадовиця захистила кандидатську дисертацію на тему “Система трудового права України”.

Зазначимо, що міністр соціальної політики Марина Лазебна подала заяву про відставку у Верховну Раду 15 липня. Вчора депутати підтримали її звільнення.