Верховна Рада України призначила народну депутатку від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного cуду України.

Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

За її кандидатуру на посаду судді КСУ проголосували 293 депутати.

Голосування по фракціях:

“Слуга народу” – 220

“ЄС” – 0

“Батьківщина” – 0

“Платформа за життя та мир” – 15

“За майбутнє” – 14

“Голос” – 0

“Довіра” – 18

“Відновлення України” – 14

Позафракційні – 12

На питання про складання мандата до голосування за призначення Ольга Совгиря заявила, що вчора написала відповідну заяву в апарат ВРУ. Тобто на день призначення мала представницький мандат.

Ольга Совгиря – український юрист, політик, народна депутатка України 9-го скликання та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На виборах у 2019 році обрана народною депутаткою від фракції “Слуга народу” номером 122 у списку як безпартійна. У жовтні 2019 року Ольгу Совгирю було призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному суді.