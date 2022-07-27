Зображення: telegram/yzheleznyak

Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

За її кандидатуру на посаду судді КСУ проголосували 293 депутати.

Голосування по фракціях:

  • “Слуга народу” – 220
  • “ЄС” – 0
  • “Батьківщина” – 0
  • “Платформа за життя та мир” – 15
  • “За майбутнє” – 14
  • “Голос” – 0
  • “Довіра” – 18
  • “Відновлення України” – 14
  •  Позафракційні – 12

На питання про складання мандата до голосування за призначення Ольга Совгиря заявила, що вчора написала відповідну заяву в апарат ВРУ. Тобто на день призначення мала представницький мандат.

Ольга Совгиря – український юрист, політик, народна депутатка України 9-го скликання та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На виборах у 2019 році обрана народною депутаткою від фракції “Слуга народу” номером 122 у списку як безпартійна. У жовтні 2019 року Ольгу Совгирю було призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному суді.