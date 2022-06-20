Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук у Facebook.
Підтримали конвенцію 259 депутатів, проти виступили чотири та ще 25 утрималися від голосування. Ухвалення Стамбульської конвенції вважається сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи. Для вступу в ЄС подібні рішення є “маркером цивілізованості”.
Для Нідерландів та Швеції ухвалення Стамбульської конвенції було важливим на шляху України для набуття статусу кандидата в ЄС. Документ пропагує та захищає право людей на вільне життя від насильства та забороняє всі види дискримінації жінок.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Конвенції 18 червня.
- Нагадаємо, як стало відомо раніше, представники країн “Великої сімки” звинуватили повномасштабну російську агресію в Україні у зростанні світових цін на продовольство.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко переконаний, що ніхто не розміновував Чонгарський перешийок – окупанти дуже швидко пройшли та захопили Херсонську область через те, що чітко знали де заміновані території.