Верховна Рада підтримала Стамбульську конвенцію. Відтепер в Україні ратифікували Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук у Facebook.

Підтримали конвенцію 259 депутатів, проти виступили чотири та ще 25 утрималися від голосування. Ухвалення Стамбульської конвенції вважається сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи. Для вступу в ЄС подібні рішення є “маркером цивілізованості”.

Для Нідерландів та Швеції ухвалення Стамбульської конвенції було важливим на шляху України для набуття статусу кандидата в ЄС. Документ пропагує та захищає право людей на вільне життя від насильства та забороняє всі види дискримінації жінок.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Конвенції 18 червня.