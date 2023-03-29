У Верховній Раді працюють над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток. Розглядається можливість здійснювати мобілізацію онлайн: надсилати повістки в месенджери.

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський в етері телемарафону.

За його словами, в межах удосконалення мобілізаційного механізму розглядаються нові варіанти вручення повісток, які допоможуть залучити в лави ЗСУ більше захисників.

Ідея надсилати повістки через месенджери вмотивована тим, що в Україні зараз мільйони внутрішньопереміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку. І не всі з них стали на військовий облік за новим місцем проживання.

“На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми нині розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток”, – пояснив він.

Крім того, Веніславський додав, що розглядається можливість надсилати чоловікам призовного віку, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з’явитись у центр комплектування в месенджерах.