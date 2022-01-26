Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про захист політичних в'язнів (№6104). За проголосували 288 депутатів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

26 січня ВРУ ухвалила закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Законом передбачається створення законодавчих механізмів соціального та правового захисту політичних в’язнів, членів сімей таких осіб.

Дія закону поширюється на громадян України, яких було позбавлено особистої волі державою-агресором, її формуваннями у зв’язку із захистом державного суверенітету України; які належать до складу сил безпеки та сил оборони України. А також громадян України, які є цивільними особами, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Крім того, передбачається створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

Також законом передбачена виплата грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Щ орічна державна грошова допомога, яка надається політв’язню або членові його сім’ї у період її перебування в умовах позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України;

О дноразова державна грошова допомога у разі загибелі такої особи, якщо смерть настала в період її перебування в умовах позбавлення свободи або протягом року після її звільнення;

О дноразова державна грошова допомога особам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України, після звільнення з умов позбавлення свободи.

Буде створено Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.