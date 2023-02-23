Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7198, що визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Відтак, отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізичні особи);

фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Щодо механізму компенсації, то подати заяву на компенсацію можна буде через “Дію”, ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.

Рішення щодо надання компенсації буде прийматись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Ці комісії розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації.

Розмір компенсації вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яку наразі розробляє уряд.

Зокрема, особи, чиє житло було зруйновано, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та протягом 5 років зможуть його використати для придбання нового житла.

У відомстві зазначили, що зараз уряд розробляє алгоритм компенсації для осіб, чиє житло пошкоджено. Крім того, у Мінінфраструктури зауважили, що законопроєктом передбачено, що реєстр пошкодженого та знищеного майна виступатиме єдиною базою даних для фіксації руйнувань та компенсації.

“Відновлення пошкодженого і зруйнованого житла є одним з основних напрямів діяльності новоствореного Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення). Завдяки схваленню парламентом механізму компенсації Агентство отримує можливість розпочати роботу з планування та реалізації проєктів відновлення та будівництва житла”, – підсумували у Мінінфраструктури.