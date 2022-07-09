Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Ухвалений закон передбачає створення державної бази даних ДНК, яка повинна бути єдиною, щоби бути ефективною. Доступ нададуть колу правоохоронців та розвідників у встановленому порядку.

Мета — ідентифікація осіб, які вчинили злочини та невпізнаних тіл (останків). Зараз до бази даних ДНК вноситься геномна інформація, отримана лише при проведенні судових молекулярно-генетичних експертиз.

Усього в базі даних знаходиться на обліку близько 45 тисяч ДНК-профілів, більша частина з яких встановлені зі слідів, вилучених із місць скоєння злочинів, і лише одна четверта ДНК-профілів у базі даних, – це зразки підозрюваних осіб.