9 липня Верховна Рада України ухвалила важливий закон для правоохоронної системи та експертно-криміналістичної діяльності — "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Завдяки йому в Україні створять єдину базу ДНК, яка дозволить удосконалити розслідування злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили, а також розшукати зниклих безвісти, ідентифікувати тіла загиблих.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Ухвалений закон передбачає створення державної бази даних ДНК, яка повинна бути єдиною, щоби бути ефективною. Доступ нададуть колу правоохоронців та розвідників у встановленому порядку.

Мета — ідентифікація осіб, які вчинили злочини та невпізнаних тіл (останків). Зараз до бази даних ДНК вноситься геномна інформація, отримана лише при проведенні судових молекулярно-генетичних експертиз.

Усього в базі даних знаходиться на обліку близько 45 тисяч ДНК-профілів, більша частина з яких встановлені зі слідів, вилучених із місць скоєння злочинів, і лише одна четверта ДНК-профілів у базі даних, – це зразки підозрюваних осіб.