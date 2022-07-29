29 липня народні обранці проголосували за проєкт закону №7398 щодо внормування потреби планування та забудови територій з обов'язковою наявністю бомбосховищ.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

Підтримали законопроєкт у другому читанні 280 народних обранців.

Законом передбачено термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах.

Таким чином, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Органам державного архітектурно-будівельного контролю дозволено відмовляти у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Окрім цього, законопроєкт №7398 містить норму про наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будинках, де постійно проживають понад 50 осіб, та у спорудах, де тимчасово можуть розміщуватись понад 100 осіб.

Водночас закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.