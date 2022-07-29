Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.
Підтримали законопроєкт у другому читанні 280 народних обранців.
Законом передбачено термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах.
Таким чином, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.
Органам державного архітектурно-будівельного контролю дозволено відмовляти у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.
Окрім цього, законопроєкт №7398 містить норму про наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будинках, де постійно проживають понад 50 осіб, та у спорудах, де тимчасово можуть розміщуватись понад 100 осіб.
Водночас закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.
- Нагадаємо, що законопроєкт № 7398 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій”, який дасть змогу забезпечити будівництво мережі укриттів для захисту населення, було зареєстровано у ВР ще наприкінці травня цього року.