Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Конвенція про процедуру спільного транзиту надасть можливість пришвидшити проходження товарів через кордон. За закон №7420 проголосували 275 нардепів.
Україна зможе розпочати міжнародне застосування вже наприкінці 2022 року. Для цього необхідно було схвалити вищезазначений закон, законопроєкти стосовно приєднання до двох конвенцій та здійснити всі відповідні міжнародні процедури.
Що це дасть для українського бізнесу
Авторизовані підприємства отримають можливість відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали. Крім того, ще у 35 країнах світу діятимуть українські фінансові гарантії.
Зазначимо, що NCTS є технологією, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Тестове її застосування в Україні розпочато у 2020 році. У березні 2021 року стартував етап національного застосування.
Щоб перейти до міжнародного застосування наша країна мала отримати запрошення. Після нього запровадять приєднання до Конвенції.
В Україні у липні цього року у системі зареєстровано понад 1100 трейдерів та близько 4500 працівників митниці. Було подано понад 5 500 декларацій, а 13 компаній отримали статус фінансового гаранта. Українським підприємствам розпочато надання спеціальних транзитних спрощень.
- В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Верховна Рада погодила, що вони триватимуть іще щонайменше 90 днів.