Верховна Рада України ухвалила в цілому закон, який вносить зміни до "митного безвізу" з Європейським Союзом. Документ передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Конвенція про процедуру спільного транзиту надасть можливість пришвидшити проходження товарів через кордон. За закон №7420 проголосували 275 нардепів.

Україна зможе розпочати міжнародне застосування вже наприкінці 2022 року. Для цього необхідно було схвалити вищезазначений закон, законопроєкти стосовно приєднання до двох конвенцій та здійснити всі відповідні міжнародні процедури.

Що це дасть для українського бізнесу

Україна зможе користуватися однією транзитною декларацією та однією гарантією для переміщення товарів між 36 країнами. Це стосується країн ЄС, Великої Британії, Туреччини, Сербії, Північної Македонії, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії.

Авторизовані підприємства отримають можливість відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали. Крім того, ще у 35 країнах світу діятимуть українські фінансові гарантії.

Зазначимо, що NCTS є технологією, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Тестове її застосування в Україні розпочато у 2020 році. У березні 2021 року стартував етап національного застосування.

Щоб перейти до міжнародного застосування наша країна мала отримати запрошення. Після нього запровадять приєднання до Конвенції.

В Україні у липні цього року у системі зареєстровано понад 1100 трейдерів та близько 4500 працівників митниці. Було подано понад 5 500 декларацій, а 13 компаній отримали статус фінансового гаранта. Українським підприємствам розпочато надання спеціальних транзитних спрощень.