Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Згідно документа, іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус електронного резидента та зареєструвати себе як фізичну особу-підприємця. Вони можуть вести підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні з-за кордону, аби не залишати свою країну перебування.
Електронні резиденти можуть зареєструватися як ФОП 3 групи через мобільний застосунок. Тобто їм не треба фізично бути присутніми в Україні.
Іноземці також отримали право відкрити банківський рахунок для підприємницької діяльності онлайн. Також вони можуть автоматизовано сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу.
Для отримання статусу е-резидента потрібно надати заяву на порталі е-резидентства. Після цього необхідно пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Для набуття такого статусу обов’язковою умовою є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі.
Після підтвердження особистості громадянин третьої країни отримає ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Доступ до адміністративних послуг нададуть через “Дію” за допомогою використання е-резидентом “Дії.Підпису”.
Зазначимо, що Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у липні 2021 року. Планувалося, що його прийняття покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку. Крім того, це забезпечить понад 1,5 млн доларів надходжень до держбюджету щороку.
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