Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Документ дозволяє іноземцям вести підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно документа, іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус електронного резидента та зареєструвати себе як фізичну особу-підприємця. Вони можуть вести підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні з-за кордону, аби не залишати свою країну перебування.

Електронні резиденти можуть зареєструватися як ФОП 3 групи через мобільний застосунок. Тобто їм не треба фізично бути присутніми в Україні.

Іноземці також отримали право відкрити банківський рахунок для підприємницької діяльності онлайн. Також вони можуть автоматизовано сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу.