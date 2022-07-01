Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.
Після годинного обговорення, Дмитра Лубінця підтримали та затвердили на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. “За” проголосували – 250 депутатів.
Голосування по фракціях:
- “Слуга народу” – 181
- “ЄС” – 0
- “Батьківщина” – 10
- “Платформа за життя та мир” – 14
- “За майбутнє” – 9
- “Голос” – 8
- “Довіра” – 12
- “Відновлення України” – 3
- Позафракційні – 13
Довідка. Дмитро Лубінець народися 4 липня 1971 року у місті Волноваха (Донецька область). Є українським юристом та політиком.
З 2008 по 2013 рік навчався на юридичному факультеті Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, судово-прокурорська спеціалізація. Здобув кваліфікацію спеціаліста правознавства.
У 2010 році став депутатом Волноваської міськради. Обіймав посаду заступника голови правління “Народно-патріотичний союз Донбасу”.
У 2014 році став народним депутатом України 8-го скликання від “БПП”. У парламенті обіймав посаду секретаря Комітету ВРУ з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
У 2019 році знову став народним обранцем, здобувши перемогу на 60-му окрузі (Донецька область) як безпартійний самовисуванець. У Раді приєднався до депутатської групи “За майбутнє”.
- Нагадаємо, що у травні Верховна Рада України проголосувала за відставку Людмили Денісової з посади Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
- Ще раніше, #Букви підписали відкритого листа омбудсменці Людмилі Денісовій щодо комунікацій про статеві злочини під час війни з проханням дотримуватися професійної етики.