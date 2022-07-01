Парламент України призначив на посаду Уповноваженого ВР з прав людини народного депутата Дмитра Лубінця.

Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Після годинного обговорення, Дмитра Лубінця підтримали та затвердили на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. “За” проголосували – 250 депутатів.

Голосування по фракціях:

“Слуга народу” – 181

“ЄС” – 0

“Батьківщина” – 10

“Платформа за життя та мир” – 14

“За майбутнє” – 9

“Голос” – 8

“Довіра” – 12

“Відновлення України” – 3

Позафракційні – 13

Довідка. Дмитро Лубінець народися 4 липня 1971 року у місті Волноваха (Донецька область). Є українським юристом та політиком.

З 2008 по 2013 рік навчався на юридичному факультеті Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, судово-прокурорська спеціалізація. Здобув кваліфікацію спеціаліста правознавства.

У 2010 році став депутатом Волноваської міськради. Обіймав посаду заступника голови правління “Народно-патріотичний союз Донбасу”.

У 2014 році став народним депутатом України 8-го скликання від “БПП”. У парламенті обіймав посаду секретаря Комітету ВРУ з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

У 2019 році знову став народним обранцем, здобувши перемогу на 60-му окрузі (Донецька область) як безпартійний самовисуванець. У Раді приєднався до депутатської групи “За майбутнє”.