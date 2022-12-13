Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.
Фракції проголосували за законопроєкт “Про медіа” наступним чином:
- “Слуга Народу” – 195;
- “Європейська Солідарність” – 18;
- “Батьківщина” – 9;
- “Платформа за життя та мир” – 15;
- “За майбутнє” – 11;
- “Голос” – 14;
- “Довіра” – 15;
- “Відновлення України” – 12;
- Позафракційні – 10.
Ярослав Железняк зазначив, що парламент прийняв компромісні позиції. Зокрема, стосовно статусу каналу “Рада”. За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.
“Щодо наших зобов’язань для кандидатства України у ЄС: три з трьох. Закон про нацменшини, Конкурсний відбір суддів КС та закон про медіа – прийнято в цілому. Все, що залежало від парламенту на цьому етапі, зроблено”, – підсумував Ярослав Железняк.
- Політична партія “Європейська Солідарність” зробила заяву щодо закону про медіа, наголосивши, що його ухвалення — одна із семи вимог Європейської комісії до України як кандидата в члени Євросоюзу.
- 30 серпня Верховна Рада у першому читання підтримала проєкт закону “Про медіа” №2693-д. 233 народних депутати проголосували законопроєкт.
- Народний депутат України Микола Княжицький заявив, що до законопроєкту про медіа було додано низку змін, які можуть призвести до скасування норми на підтримку української мови і культури.