Зображення: telegram/@yzheleznyak

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.

Фракції проголосували за законопроєкт “Про медіа” наступним чином:

  • “Слуга Народу” – 195;
  • “Європейська Солідарність” – 18;
  • “Батьківщина” – 9;
  • “Платформа за життя та мир” – 15;
  • “За майбутнє” – 11;
  • “Голос” – 14;
  • “Довіра” – 15;
  • “Відновлення України” – 12;
  • Позафракційні – 10.

Ярослав Железняк зазначив, що парламент прийняв компромісні позиції. Зокрема, стосовно статусу каналу “Рада”. За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.

“Щодо наших зобов’язань для кандидатства України у ЄС: три з трьох. Закон про нацменшини, Конкурсний відбір суддів КС та закон про медіа – прийнято в цілому. Все, що залежало від парламенту на цьому етапі, зроблено”, – підсумував Ярослав Железняк.