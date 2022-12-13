Сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт "Про медіа", який підтримали 299 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.

Фракції проголосували за законопроєкт “Про медіа” наступним чином:

“Слуга Народу” – 195;

“Європейська Солідарність” – 18;

“Батьківщина” – 9;

“Платформа за життя та мир” – 15;

“За майбутнє” – 11;

“Голос” – 14;

“Довіра” – 15;

“Відновлення України” – 12;

Позафракційні – 10.

Ярослав Железняк зазначив, що парламент прийняв компромісні позиції. Зокрема, стосовно статусу каналу “Рада”. За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.

“Щодо наших зобов’язань для кандидатства України у ЄС: три з трьох. Закон про нацменшини, Конкурсний відбір суддів КС та закон про медіа – прийнято в цілому. Все, що залежало від парламенту на цьому етапі, зроблено”, – підсумував Ярослав Железняк.