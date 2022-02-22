Про це повідомляють #Букви.
У заяві Верховної Ради України (ВРУ) йдеться про те, що визнавши незалежність “республік” із тимчасового окупованих частин Донбасу Росія де-факто вийшла з Мінських угод, які сама ж підписувала.
Окрім цього ВРУ наголошує, що таким діями Росія зруйнувала мирні переговорні процеси — Нормандський формат та Тристоронню контактну групу, адже у межах процесів та за українським законом не існує ніяких утворень на території України, а є лише поняття тимчасово окупованих територій, які визначені “окремими районами Донецької та Луганської областей” (ОРДЛО) з чітко визначеними межами.
Також зазначається, що Україна наголошує на політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.
Підтримали даний проєкт закону 336 народних обранців. У ньому йдеться:
- ВРУ наголошує, що АР Крим та місто Севастополь, а також окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невіддільною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією
- ВРУ наголошує на відсутності юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень
- ВРУ закликає іноземні держави й міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей та утримуватися від будь-яких дій, які могли б означати їх визнання
- ВРУ констатує, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і з 2014 року її війська розташовувалися й надалі розташовуються на тимчасово окупованих територіях України
- ВРУ засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася РФ з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей
- ВРУ підтримує надісланий за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зменшення напруги та практичних кроків гарантування безпеки України
- ВРУ підтримує ініціативу Президента України щодо скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участі України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації та надання реальної допомоги Україні
- ВРУ закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації, визначивши його незаконним
- ВРУ наголошує, що визнання незалежності “Л/ДНР” є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та руйнування її державності
- ВРУ закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, зокрема заморозити запуск “Північного потоку-2”, відключити РФ від SWIFT та заборонити до РФ експорт високих технологій. які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі та енергетичному секторі
- ВРУ закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, зокрема оборонної, допомоги, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Також Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Після цього Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти президента Російської Федерації Володимира Путіна через його заклики стосовно посягання на територіальну цілісність України.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними “є повною відмовою від зобов’язань Росії за Мінськими угодами”.