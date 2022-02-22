Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради Україну було ухвалено постанову № 7088, яка засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляють #Букви.

У заяві Верховної Ради України (ВРУ) йдеться про те, що визнавши незалежність “республік” із тимчасового окупованих частин Донбасу Росія де-факто вийшла з Мінських угод, які сама ж підписувала.

Окрім цього ВРУ наголошує, що таким діями Росія зруйнувала мирні переговорні процеси — Нормандський формат та Тристоронню контактну групу, адже у межах процесів та за українським законом не існує ніяких утворень на території України, а є лише поняття тимчасово окупованих територій, які визначені “окремими районами Донецької та Луганської областей” (ОРДЛО) з чітко визначеними межами.

Також зазначається, що Україна наголошує на політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

Підтримали даний проєкт закону 336 народних обранців. У ньому йдеться: