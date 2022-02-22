Про це повідомляють #Букви.

У заяві Верховної Ради України (ВРУ) йдеться про те, що визнавши незалежність “республік” із тимчасового окупованих частин Донбасу Росія де-факто вийшла з Мінських угод, які сама ж підписувала.

Окрім цього ВРУ наголошує, що таким діями Росія зруйнувала мирні переговорні процеси — Нормандський формат та Тристоронню контактну групу, адже у межах процесів та за українським законом не існує ніяких утворень на території України, а є лише поняття тимчасово окупованих територій, які визначені “окремими районами Донецької та Луганської областей” (ОРДЛО) з чітко визначеними межами.

Також зазначається, що Україна наголошує на політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

Підтримали даний проєкт закону 336 народних обранців. У ньому йдеться:

  • ВРУ наголошує, що АР Крим та місто Севастополь, а також окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невіддільною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією
  • ВРУ  наголошує на відсутності юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень
  • ВРУ закликає іноземні держави й міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей та утримуватися від будь-яких дій, які могли б означати їх визнання
  • ВРУ констатує, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і з 2014 року її війська розташовувалися й надалі розташовуються  на тимчасово окупованих територіях України
  • ВРУ засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася РФ з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей
  • ВРУ підтримує надісланий за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зменшення напруги та практичних кроків гарантування безпеки України
  • ВРУ підтримує ініціативу Президента України щодо скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участі України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації та надання реальної допомоги Україні
  • ВРУ закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації, визначивши його незаконним
  • ВРУ наголошує, що визнання незалежності “Л/ДНР” є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та руйнування її державності
  • ВРУ закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, зокрема заморозити запуск “Північного потоку-2”, відключити РФ від SWIFT та заборонити до РФ експорт високих технологій. які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі та енергетичному секторі
  • ВРУ закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, зокрема оборонної, допомоги, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність