Парламент ухвалив постанову "Про вихід Верховної ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав".

Про це інформує пресслужба ВРУ.

Метою прийняття цієї постанови є здійснення процедур для виходу Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав, яка втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев’ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.

За інформацією народного депутата від фракції “Голос” Ярослава Железняка, за ухвалення документа проголосували 280 депутатів.

Зазначається, що прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в конституції України.