Про це інформує пресслужба ВРУ.
Метою прийняття цієї постанови є здійснення процедур для виходу Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав, яка втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев’ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.
За інформацією народного депутата від фракції “Голос” Ярослава Железняка, за ухвалення документа проголосували 280 депутатів.
Зазначається, що прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в конституції України.
- 28 березня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво.
- Кабінет міністрів України схвалив рішення про припинення 30-річних дипломатичних відносин з Російською Федерацією у сфері водних відносин.