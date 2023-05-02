Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, відповідну заяву підтримали 281 народний депутат.

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики “рашизму”.

“Ще у квітні минулого року я подавав законопроєкт про заборону рашизму, і зараз проголосована Постанова”, – наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, що 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.

Резолюцію про співпрацю з Радою Європи, де згадано військову агресію Росії проти України, було ухвалено 122 голосами. Проти проголосувати лише п’ять країн, зокрема Білорусь, Росія, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

За словами постпреда України при ООН, спроба Росії зняти згадку в резолюції про війну провалилася.

Крім того, утрималися від голосування Еритрея, Іран, Ірак та низка інших країн. Загалом не брали участь в голосуванні 18 країн.