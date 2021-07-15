Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосував 291 нардеп: 229 – від “Слуги народу”, 16 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від “Голосу”, 7 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

Фракції “Батьківщини” та “ОПЗЖ” не дали жодного голосу.

Авакова відправили у відставку на підставі поданої ним заяви про звільнення.

“Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Честь маю!”, — йдеться в заяві.

Напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означало, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.

Варто зазначити, що Арсен Аваков був сьогодні відсутній у залі засідань ВР під час розгляду питання про відставку.

Нагадаємо, що Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для голови Міністерства внутрішніх справ Авакова.

У березні поточного року на запитання щодо того, чи хоче він піти у відставку, Аваков відповідав:

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим у Верховній Раді збирали підписи за його відставку.