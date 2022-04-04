Верховна Рада прийняла закон "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора". Тепер його має підписати президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється в законопроєкті № 7229.

У ньому передбачено винагороду російським солдатам у доларах. Надання коштів передбачено також для військовослужбовців ЗСУ, звичайних українців, які передадуть нашій армії придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Верховна Рада встановила наступні ціни у доларах:

бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) – 1 000 000;

бойовий вертоліт – 500 000;

реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно – 25 000;

реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм – 35 000;

танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 000;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 000;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військова інженерна машина: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 000;

корабель 1 або 2 рангу – 1 000 000;

корабель 3 або 4 рангу – 500 000;

судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 000;

судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000.

При переданні техніці ЗСУ російським солдатам обіцяють збереження таємниці. Також військовослужбовцями ЗС РФ гарантують отримання нових документів з новими установочними даними та безпечне перебування в Україні. Зокрема для тих, хто передасть техніку РФ створять умови для виїзду до третьої безпечної країни.