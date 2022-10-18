Про це повідомили народні обранці Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За даними Железняка, відповідну постанову підтримали 287 народних депутатів України.

Своєю чергою, Гончаренко зауважив, що як голова міжфракційного об’єднання “За вільний Кавказ” вважає це рішення вкрай важливим.

“Путін вже дуже давно намагається поневолити чеченський народ, він поставив керувати свого гауляйтера Кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика Росії по відношенню до інших народів”, – написав нардеп.

Він додав, що Росію слід деколонізувати, а Ічкерію – визнати вільною.

“Раніше я подав у Раду постанову про визнання незалежності Ічкерії. Треба зробити цей крок і остаточно поставити хрест на імперіалістичній політиці Росії”, – резюмував Гончаренко.

ДОВІДКА: Чеченська республіка Ічкерія відновила свою незалежність після розпаду СРСР. Однак у 1994 році РФ розпочала війну проти Ічкерії. У 1996 році Ічкерія фактично здобула перемогу над Росією.

Однак вже 1999 році Росія розпочала другу війну проти Чеченської Республіки Ічкерія. Вже 20 березня 2000 року федеральні сили взяли під контроль всю територію Чечні, тому чеченські загони перейшли до тактики партизанської війни.

10 жовтня 2007 президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров оголосив про скасування ЧРІ й перетворення її на “Вілаєт Нохчійчо Імарату Кавказ”.