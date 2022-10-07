Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Нардепи підтримали постанову про “Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії” за номером 8108.
У парламенті висловили підтримку позиції Японії щодо північних територій. Також в Україні визнали, що острови перебувають в російській окупації.
Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжувати докладати всіх зусиль для оформлення статусу японських територій. Звернення нардепів набирало чинності з дня його ухвалення.
ДОВІДКА. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.
- Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.