Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Нардепи підтримали постанову про “Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії” за номером 8108.

У парламенті висловили підтримку позиції Японії щодо північних територій. Також в Україні визнали, що острови перебувають в російській окупації.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжувати докладати всіх зусиль для оформлення статусу японських територій. Звернення нардепів набирало чинності з дня його ухвалення.

ДОВІДКА. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.