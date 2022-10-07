Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територію Японії, яку окупувала Росія. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Нардепи підтримали постанову про “Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії” за номером 8108.

У парламенті висловили підтримку позиції Японії щодо північних територій. Також в Україні визнали, що острови перебувають в російській окупації.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжувати докладати всіх зусиль для оформлення статусу японських територій. Звернення нардепів набирало чинності з дня його ухвалення.

ДОВІДКА. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.