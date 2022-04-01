Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7214, який передбачає юридично визнати РФ державою-терористом. За нього проголосували 311 депутатів.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

Водночас політичний режим у Росії визнається неонацистським тоталітарним режимом. Зокрема закон забороняє пропаганду російського неонацистського режиму, акту агресії Росії проти України та використання символіки окупантів — літер “Z” та “V”, а також символіку Збройних сил та інших збройних формувань РФ.

“Очевидно, що за масштабами, підходами та ідеологічно Російська Федерація наслідує принципи, запроваджені фашистськими та нацистськими мілітаристськими режимами Гітлера, Муссоліні та інших. Вони так само мали на меті масові вбивства та руйнування міст всюди, де були здатні. Тому факт державного тероризму з боку Російської Федерації, неонацистський характер її політичного, тоталітарного режиму, є очевидним для всього світу”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Водночас за порушення закону передбачена кримінальна відповідальність, а відповідний злочин розслідуватиме Служба безпеки України (СБУ).