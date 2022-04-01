Про це йдеться у відповідному законопроєкті.
Водночас політичний режим у Росії визнається неонацистським тоталітарним режимом. Зокрема закон забороняє пропаганду російського неонацистського режиму, акту агресії Росії проти України та використання символіки окупантів — літер “Z” та “V”, а також символіку Збройних сил та інших збройних формувань РФ.
“Очевидно, що за масштабами, підходами та ідеологічно Російська Федерація наслідує принципи, запроваджені фашистськими та нацистськими мілітаристськими режимами Гітлера, Муссоліні та інших. Вони так само мали на меті масові вбивства та руйнування міст всюди, де були здатні. Тому факт державного тероризму з боку Російської Федерації, неонацистський характер її політичного, тоталітарного режиму, є очевидним для всього світу”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.
Водночас за порушення закону передбачена кримінальна відповідальність, а відповідний злочин розслідуватиме Служба безпеки України (СБУ).
- Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили місто Буча, що на Київщині, від російських окупаційних військ.
- Також Мер Броварів Ігор Сапожко сповістив, що російські окупанти залишили Броварський район, а ЗСУ сьогодні зачищатимуть місцевість.
- Раніше стало відомо, що російські окупанти залишили ЧАЕС, а перед відходом вкрали звідти комп’ютери та чайники.
- Варто зазначии, що українські розвідники фіксують непоодинокі випадки, коли російські окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки РФ.