Верховна Рада заборонила примусово стягувати заборгованості за ЖКП під час воєнного стану

В Україні заборонили примусово стягувати з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Рішення діятиме на період воєнного стану.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

“За” проголосували 312 депутатів. Внесено зміни до пункту 10-2 розділу XIII “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про виконавче провадження”. Вони передбачають, що заборону стягувати заборгованість.

У документі зазначено про зупинку вчинення виконавчих дій у провадженнях щодо виконання рішень. Вони стосуються боржників за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу та, які визначені за порядком, що встановив Кабмін. Те саме стосується того, що встановили органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вишів, установи та організації, які входять до складу ЗСУ.

Ця норма розповсюджується на послуги у громадах, які знаходяться у районах бойових дій або, які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації. Норма діятиме відповідно до переліку, який затвердило наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема це стосується того, якщо нерухоме майно, яке було місцем постійного проживання, було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій. Народні депутати вважають, що такий законопроєкт захищатиме конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах воєнного стану.