Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора” підтримали 303 народних депутати. Його метою є підтримати національний музичний продукт та збільшити частку української мови в радіоетері. Крім того, це має стимулювати появу трансляцій україномовних дитячих та освітніх телепрограм.

Про це повідомили в законопроєктах № 7273-д та № 7459.

Заборона ввозити книги та іншу видавничу продукцію стосуватиметься РФ, тимчасово окупованих нею терен України та з Білорусі. Заборону імпорту російської літератури підтримали 306 народних депутатів. Планується, що це сприятиме популяризації книг українською мовою, перекладів нею творів світової літератури та запровадить механізми захисту від російської пропаганди.

“Три значних кроки на шляху до повної деколонізації України”, — підписав рішення Ради колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Раніше він виступав за те, щоб перекрити вплив “русского міра”, який мав шляхи розповсюдження через книговидання. За його словами, такий крок допоможе позбутися впливу як ззовні, так і зсередини країни.