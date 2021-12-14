Парламент на своєму засіданні 14 грудня підтримав у цілому законопроєкт №5694, яким передбачається створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана. За проголосували 310 народних депутатів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Документом передбачається створення електронної бази даних щодо українських ветеранів, яких, за оцінками авторів законопроєкту, нараховується близько 1,2 мільйона. Веденням бази опікуватиметься Міністерство у справах ветеранів.

Очікується, що вона дасть змогу автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади. Так, у базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Це буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

Зокрема, в е-посвідченні будуть такі дані: інформація, що міститься у паперовому посвідченні особи; унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код; зацифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або зображаються в е-паспорті / е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.