Верховна Рада України зняла всі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо законопроєкту №5655, який раніше громадськість просила ветувати.

Про це повідомила українська архітекторка та народна депутатка України IX скликання Анна Бондар у Facebook.

Згідно з оприлюдненою відповіддю від НАЗК, у доопрацьованому документі від Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не було повною мірою враховано зауваження агенства.

За словами Бондар, на комітеті, де розглядали б питання законопроєкту, мали бути присутні представники НАЗК, яким члени поставити б запитання. Втім, їх там не було. Анна Бондар припустила, що представників, ймовірно, не запросили взагалі або ж не пустили на онлайн-конференцію.

“На підкомітеті нам казали, що всі зауваження НАЗК зняті, мовляв, на комітеті будуть представники, спитайте. На комітеті представників НАЗК не було або не повідомили, або не впустили в зум, як і Міністерство культури та інформаційної політики України та Національну Спілку Архітекторів України — НСАУ”, — йдеться в повідомленні Бондар.

Нагадаємо, що йдеться про законопроєкт №5655, який запускає комплексну реформу містобудування. Зокрема, він передбачає “максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії”.

За прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе “автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилання відповідальності за незаконні дії”.

“Маю час і маю натхнення детально ознайомитися з “американською”, “британською” та “французькою” моделлю, на які посилаються автори законопроєкту. Спойлер: 5655 не має до цього відношення. Приватного містобудівного контролю в цих країнах не існує”, — додала народна депутатка.

Що передувало?

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!” – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували й закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

12 грудня на сайті президента з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N5655, де наголошується, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками. Станом на 00:10 14 грудня петиція набрала 25 000 необхідних голосів.

Згодом посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторингу впровадження реформи містобудування.

“Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад” — йдеться у заяві послів.