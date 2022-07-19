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Під час сьогоднішнього пленарного засідання народні обранці розглянули подання президента України Володимира Зеленського щодо звільнення голови СБУ Івана Баканова.

Підтримали рішення президента звільнити Івана Баканова 265 нардепів.

Під час голосування самого Івана Баканова у залі парламенту не було. Однак коментар Баканова щодо звільнення опублікували у пресслужбі СБУ.

У ньому уже ексочільник Служби безпеки України він повідомив про свої здобутки, серед яких виділив:

затримання Віктора Медведчука

відкриття кримінальних справ, де фігурують топчиновники

масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах

боротьба з проросійськими партіями та ворожою пропагандою

Водночас, поскаржився Баканов, не все з запланованого йому вдалось довести до кінця.

“Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами”, – зауважив він.

Іван Баканов також подякував за службу кожному “чесному та професійному” співробітнику СБУ та народу України за довіру.

ДОВІДКА: Іван Баканов з кінця травня 2019 року був першим заступником голови СБУ, куди його призначив президент Володимир Зеленський, та виконував обов’язки голови.

29 серпня 2019 року був призначений головою СБУ.

До того він з грудня 2017 року очолював партію “Слуга народу”. Під час президентських виборів очолював виборчий штаб Володимира Зеленського.

До призначення в СБУ Баканов очолював дві компанії з групи компаній “Квартал” – ТОВ “Квартал 95” (телевізійний продакшн) і ТОВ “Студія Квартал-95” (компанія з організації розваг).