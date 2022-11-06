Верховний комісар ООН відреагував на масові звільнення у Twitter

Про це повідомили у відкритому листі Тюрка.

Цьому передувало звільнення половини співробітників. Верховний комісар ООН назвав не “обнадійливим початком” те, що серед звільнених була команда, яка відповідає за права людини.

“Twitter повинен розуміти шкоду, пов’язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар’єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини займали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом”, — заявив комісар.

За його словами, соціальна мережа зазнає “різкого падіння доходів” через невпевненість в майбутньому Twitter під керівництвом Маска.