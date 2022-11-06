Верховний комісар ООН відреагував на масові звільнення у Twitter

Про це повідомили у відкритому листі Тюрка.
Цьому передувало звільнення половини співробітників. Верховний комісар ООН назвав не “обнадійливим початком” те, що серед звільнених була команда, яка відповідає за права людини.
“Twitter повинен розуміти шкоду, пов’язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар’єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини займали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом”, — заявив комісар.
За його словами, соціальна мережа зазнає “різкого падіння доходів” через невпевненість в майбутньому Twitter під керівництвом Маска.
Фолькер Тюрк додав, що компанія несе відповідальність за уникнення контенту, який шкодить правам інших людей. Він вважає, що соціальна мережа має надалі забороняти мову ворожнечі на платформі.
Верховний комісар ООН наголосив, що компанія повинна уникати стеження за користувачами і накопичення пов’язаних даних. Ще він зазначив, що соціальна мережа має протистояти необґрунтованим запитам від урядів щодо даних користувачів.
- Співробітники компанії Twitter подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско через наміри Ілона Маска звільнити близько 3700 осіб без належного повідомлення відповідно до трудового законодавства США.
- Всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що до моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб.
- Засновник на колишній власник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі перепросив співробітників компанії, прокоментувавши останні зміни на тлі продажу платформи американському винахіднику Ілону Маску.
- 27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск звернувся до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи. Він пояснив, що його мотивувало придбати соцмережу.
- Протягом останніх кількох днів компанію Twitter залишають офіційні особи, зокрема керівники реклами та маркетингу.