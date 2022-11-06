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Верховний комісар ООН відреагував на масові звільнення у Twitter

До Ілона Маска, нового власника Twitter, звернувся верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. У відкритому листі він закликав американського мільярдера забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.

Неділя, 6 листопада 2022, 10:03
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Про це повідомили у відкритому листі Тюрка.

Цьому передувало звільнення половини співробітників. Верховний комісар ООН назвав не “обнадійливим початком” те, що серед звільнених була команда, яка відповідає за права людини.

“Twitter повинен розуміти шкоду, пов’язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар’єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини займали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом”, — заявив комісар.

За його словами, соціальна мережа зазнає “різкого падіння доходів” через невпевненість в майбутньому Twitter під керівництвом Маска.

Фолькер Тюрк додав, що компанія несе відповідальність за уникнення контенту, який шкодить правам інших людей. Він вважає, що соціальна мережа має надалі забороняти мову ворожнечі на платформі.

Верховний комісар ООН наголосив, що компанія повинна уникати стеження за користувачами і накопичення пов’язаних даних. Ще він зазначив, що соціальна мережа має протистояти необґрунтованим запитам від урядів щодо даних користувачів.

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