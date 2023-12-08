Причина — умови в українських тюрмах. Суд вважає, що Петровському загрожуватиме поводження, яке принижуватиме його гідність. Також умови в українських в’язницях нібито погіршилися під час війни.

Яна Петровського заарештували у Фінляндії у липні, наступного місяця Україна звернулася до Фінляндії з проханням його екстрадувати. Петровському інкримінують участь в терористичних злочинах на Донеччині та Луганщині у 2014-2015 роках. Він неодноразово закликав до вбивств українських дітей та підкреслював свої неонацистські ідеї.