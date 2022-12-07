Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.
Це більше ніж перемога для України, наголосила вона.
Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість – можлива. Чимало людей в Україні та за кордоном працювали заради такого результату, – йдеться у дописі.
Особливу вдячність Мудра висловила Андрію Пишному, який у 2015 році вирішив боротися та подавати позов проти РФ. За словами заступниці міністра, саме нинішній голова НБУ вибрав найкращих юристів з лондонського Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, та завжди вірив, що банк досягне справедливості, керуючи процесом від самого початку. Також вона подякувала теперішньому керівництву банку, яке завершило почате перемогою.
Мудра зауважила щодо масштабів зробленого — обсяг позовної заяви Ощадбанку проти РФ з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів, які доводять незаконність експропріації інвестицій “Ощадбанку”, які знаходились в Криму. Вона уточнила, що це 76 кілограмів у шести коробках, і кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права, підтверджуючи, що “Ощадбанк” має право на справедливу компенсацію”.
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