Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду міста Париж та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь "Ощадбанку" $1,1 млрд плюс відсотки, які нараховуватимуться з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько $100 тисяч щоденно).

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Це більше ніж перемога для України, наголосила вона.

Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість – можлива. Чимало людей в Україні та за кордоном працювали заради такого результату, – йдеться у дописі.

Особливу вдячність Мудра висловила Андрію Пишному, який у 2015 році вирішив боротися та подавати позов проти РФ. За словами заступниці міністра, саме нинішній голова НБУ вибрав найкращих юристів з лондонського Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, та завжди вірив, що банк досягне справедливості, керуючи процесом від самого початку. Також вона подякувала теперішньому керівництву банку, яке завершило почате перемогою.

Мудра зауважила щодо масштабів зробленого — обсяг позовної заяви Ощадбанку проти РФ з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів, які доводять незаконність експропріації інвестицій “Ощадбанку”, які знаходились в Криму. Вона уточнила, що це 76 кілограмів у шести коробках, і кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права, підтверджуючи, що “Ощадбанк” має право на справедливу компенсацію”.