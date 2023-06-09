Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Після майже 10 років судових розглядів Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі”, орієнтовна вартість яких складає 10 млн євро.

26 січня 2022 року так звані російські кримські музеї в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Верховного суду Амстердама щодо повернення колекції “скіфського золота” Україні. Сьогодні суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Над поверненням експонатів додому з 2014 року працювали МКІП, Мін’юст, МЗС, а також адвокати з Нідерландів та України.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року апеляційний суд Амстердама у справі про “скіфське золото” ухвалив рішення повернути експонати виставки “Крим – Золотий острів у Чорному морі” на територію суверенної держави Україна.

Колекцію з 565 музейних експонатів, яка також відома як “скіфське золото”, привезли на виставку “Крим – Золотий острів у Чорному морі” в археологічний музей Аллард Пірсон в Амстердамі на початку лютого 2014 року. Це сталося до того, як Росія незаконно анексувала півострів. Через анексію РФ Криму після завершення виставки виникло питання, кому повертати кримську колекцію. Україна вважає кримські скарби своєю культурною спадщиною.

Так, протягом восьми років Україна наполягала на тому, що всі експонати мають належати саме українській державі, яка поверне їх до музеїв у Криму після деокупації півострова і відновлення свого контролю над ним.

26 жовтня 2021 року, апеляційний суд Амстердама оголосив рішення у справі щодо належності “скіфського золота” – колекції археологічних об’єктів.

“Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! “Скіфське золото” повернеться до України… Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо “скіфське золото”, а потім і Крим”, – написав тоді Володимир Зеленський.