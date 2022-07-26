26 липня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу "ПриватБанку", скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками Приватбанку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Так, за результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників “ПриватБанку” в період до 2016 року та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного “ПриватБанку” з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.

“Ця перемога в суді підтверджує невпинну боротьбу банку за свої права і демонструє можливість дотримання верховенства права в Україні”, – зазначили у пресслужбі.

У грудні 2016 року “ПриватБанк” націоналізували. Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Національного банку про націоналізацію “ПриватБанку”.

Вже 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію “ПриватБанку”. Своєю чергою НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на рішення.

Банк був націоналізований, але його колишній власник, олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за неї.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). Законопроєктом передбачено заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.