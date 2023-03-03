Про це повідомляє Судово-юридична газета.
У Верховному Суді зазначили, що “пропаганда культу насильства і жорстокості” у статті 300 КК стосується насильства та жорстокості у відносинах між людьми, і не поширюється на висловлення, що стосуються тваринного, рослинного світу чи будь-яких інших сфер.
За версією сторони обвинувачення Святогор в період між 27 березня 2013 року та 11 жовтня 2016 року на телевізійних передачах та радіоканалах України висловлював пропаганду насильства та жорстокості щодо безпритульних собак.
Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінувалася Святогору, йому загрожувало б до 5 років позбавлення волі.
- 6 грудня 2021 року Київський апеляційний суд визнав Олексія Святогора, якого звинувачували у поширенні закликів до жорстокого поводження з бездомними тваринами, невинуватим у скоєнні інкримінованих злочинів.
- Раніше, Київський апеляційний суд призначив на 26 листопада дебати в справі Олексія Святогора.
- 9 листопада 2021 року набули чинності зміни, прийняті Верховною Радою щодо захисту прав тварин і покарань за жорстоке поводження. Згідно зі змінами до закону, тепер заборонено знищувати з метою регулювання чисельності бездомних або диких тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин.