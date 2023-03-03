Верховний Суд України визнав Олексія Святогора не винуватим у жорстокому поводженні з бездомними тваринами на тлі його ранішніх закликів на радіо та телебаченні.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У Верховному Суді зазначили, що “пропаганда культу насильства і жорстокості” у статті 300 КК стосується насильства та жорстокості у відносинах між людьми, і не поширюється на висловлення, що стосуються тваринного, рослинного світу чи будь-яких інших сфер.

За версією сторони обвинувачення Святогор в період між 27 березня 2013 року та 11 жовтня 2016 року на телевізійних передачах та радіоканалах України висловлював пропаганду насильства та жорстокості щодо безпритульних собак.

Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінувалася Святогору, йому загрожувало б до 5 років позбавлення волі.