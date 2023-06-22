Конституційний суд Росії відхилив спробу правозахисних груп домогтися скасування закону, який забороняє людям висловлюватися проти вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Reuters

Суд відхилив прохання виключити статтю 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка забороняє “публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил”.

Активісти, зокрема правозахисна група “ОВД-Інфо” та заборонена правозахисна організація “Меморіал”, розпочали справу у квітні, заявивши, що ця стаття порушує статті російської конституції, зокрема про свободу слова.

Одним із позивачів був Ілля Яшин, опозиційний політик, якого тричі штрафували за антивоєнні висловлювання за статтею 20.3.3, а потім засудили до восьми з половиною років ув’язнення у грудні 2022 року за звинуваченням у поширенні “неправдивої інформації” про армію.

Юрист “ОВД-Інфо” Віолетта Фіцнер назвала це звинувачення ганьбою.

Ще одна жінка оскаржила рішення суду щодо Іллі, Марія Немова. Вона сказала, що таке рішення підтверджує, що суть закону полягає в придушенні інакомислення.

“Тільки ті, хто підтримує війну, можуть говорити, а ті, хто не згодні, мають мовчати”.

Влада порушила понад 6500 справ за статтею 20.3.3, у тому числі проти людей, які влаштовували поодинокі антивоєнні демонстрації, розміщували свої думки в Інтернеті або носили антивоєнну символіку на своєму одязі.

Фізичним особам загрожує початковий штраф до 50 000 рублів. У разі повторного “злочину” їм загрожує кримінальна відповідальність за “дискредитацію збройних сил”, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а за поширення “неправдивої інформації про армію” – до 15 років.