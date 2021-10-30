Верховний суд США відхилив позов медичних працівників, які вимагали скасування обов'язкової вакцинації у штаті Мен з релігійних причин.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Верховний суд США 29 жовтня відхилив позов дев’яти неназваних позивачів, які ідентифікували себе як медичні працівники та вимагали скасувати обов’язкову вакцинацію у штаті Мен з релігійних причин.

Рішення було ухвалено більшістю 6 проти 3 – попри те, що три консервативні судді заявили, що задовольнили б прохання.

Наразі у Верховному суді США більшість мають саме консервативні судді. Так називають представників “Феміди”, які підтримують або були призначені за часів експрезидента США Дональда Трампа.

Один з таких суддів, Ніл Горсач, написав у своїй мотивації підтримати позов: “У штаті Мен медичні працівники, які служили на “передовій” у боротьбі з пандемією протягом останніх 18 місяців, наразі звільняються, а їхня практика закрита”.

Раніше адміністрація губернатора штату Мен вимагала, щоб усі медичні працівники були повністю вакциновані до початку жовтня. Але решта служб штату заявили, що не гарантуватимуть дотримання рішення до розв’язання судової суперечки.

Губернатор сказав, що медичні працівники відіграють вирішальну роль у захисті здоров’я жителів штату Мен і що необхідно вжити всіх запобіжних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу, насамперед у світлі нової мутації Delta.

2019 р. у штаті Мен вилучили “релігійні причини” з переліку для відмови від обов’язкових щеплень деякими вакцинами (наприклад, проти туберкульозу, кору, поліомієліту та інших). Торік у штаті відбувся референдум щодо скасування цього рішення, але більшість не підтримала.

У США запроваджена обов’язкова вакцинація медичних співробітників з 1989 року.

Раніше Верховний суд США відхилив позови щодо скасування обов’язкової вакцинації медиків у Нью-Йорку та штаті Індіана. Там позови подавали освітяни.