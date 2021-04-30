Про це свідчить відповідне рішення суду.

Зазначимо, що у вересні 2018 року нардеп Бригинець в інтерв’ю повідомив інформацію про обсяги продажу майна Збройних сил України у період з 2004 року. Він володів цією інформацією, оскільки був членом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в ЗСУ.

Зокрема, Бригинець заявив, що “Анатолій Гриценко при прем’єрах Тимошенко, Єханурову, Януковичу і Президенту Ющенку (2005-2007) продав військового майна 1 мільярд 316 мільйонів гривень, в тому числі танки – 200, БМП/БТР – 145, вертольоти – 14, літаки, БПЛ, планери – 8”.

Через два місяці, у листопаді 2018 року, Гриценко звернувся до суду з позовом до Бригинця та партії “БПП “Солідарність”. Він просив визнати неправдивою та спростувати цю інформацію.

Однак Київський апеляційний суд 3 липня 2019 року відмовив йому у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

22 квітня 2021 року Верховний Суд повністю підтримав рішення апеляційної інстанції й зазначив, що інформація, яку заперечував Гриценко, була предметом дослідження та обговорення Тимчасової слідчої комісії, утвореної відповідно до Постанови ВРУ “Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки”.

Наголошується, що ця інформація стосувалася політичної, публічної особи, рівень критики якої є значно ширшим, тому відсутні правові підстави для задоволення позову.