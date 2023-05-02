Про це нардеп повідомив у Telegram.

“Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: “коли агент Кремля Єрмак сяде за державну зраду?”, – написав Гео Лерос.

А також наголосив, що виграв суд “саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно “нагнули” і не без того “нагнутий” парламент”.

“Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі!”, – резюмував нардеп.

Нагадаємо, що 23 лютого 2023 року народного депутата Гео Лероса позбавили можливості брати участь у роботі Верховної Ради до завершення повномасштабної війни.

Тоді нардеп заявив, що його відсторонили через те, що він назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака “фсбшною гнидою” в його присутності.

За словами народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, за це проголосували “Слуги народу”, “ОПЗЖ”, “Довіра”, “За майбутнє”, “Відновлення України” та “Батьківщина”.

Загалом рішення підтримав 261 обранець.

“Річ у тім, що у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року, адже під час дії воєнного стану засідання ВР не закривається. Як висновок, Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни”, – пояснив тоді Гончаренко.

Згодом Олексій Гончаренко записав відео разом з Леросом, зауваживши, що не погоджується з усім, що говорить нардеп, проте його відсторонення не підтримує.