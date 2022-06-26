На зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.

Про це повідомляє газета The Guardian із посиланням на AFP.

Так, на початку саміту прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поставив запитання щодо того, чи варто знімати куртки та пальто, сидячи за столом у мальовничому баварському замку Ельмау, де канцлер ФРН Олаф Шольц приймав саміт семи потужних демократій.

Лідери — з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу — розмірковували над “дилемою”.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував “почекати” офіційне фото, перш ніж роздягнутися, на що Джонсон жартівливо заперечив, що “ми повинні показати, що жорсткіші за Путіна”.

Трюдо підтримав Джонсона і зауважив, що вони “влаштують демонстрацію верхової їзди з голим торсом”, посилаючись на фотографію Путіна у 2009 році, де він верхи на коні без сорочки.

“Їхати на конях найкраще”, – також приєдналась до жарту президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Саміт G7

26 червня в Німеччині у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон учергове наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7:“Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.