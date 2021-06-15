Про це повідомляє АР.
Зокрема, наразі штат вакцинував 81,1% населення старше 18 років.
“Немає сумнівів в тому, що кожен з нас, кожен житель Вермонта, пройшов через багато за останні 15 місяців. Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, яка стежить за даними і довіряє медичній науці”, – зазначив Скотт.
Він додав, що незважаючи на те, що найближча мета була досягнута, штат буде продовжувати вакцинувати якомога більше людей.
“Тому що кожен укол, зроблений сьогодні, завтра і в найближчі тижні, так само важливий, як і ті, які ми зробили вчора”, – сказав Скотт.
Комісар охорони здоров’я штату Вермонт доктор Марк Левін зазначив, що досягнення рівня вакцинації 80% серед осіб старше 12 років допомагає звести до мінімуму поширення вірусу між людьми і по всьому співтовариству. Як наслідок буде менше госпіталізацій, і це допоможе врятувати більшу кількість життів.
“Це також означає меншу ймовірність мутацій і розвиток більш вірулентних штамів”, – додав він.
Незважаючи на те, що обмеження штату були зняті, федеральні обмеження, такі як вимоги про маски в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишаються. Підприємства Вермонта також можуть вимагати від клієнтів носіння масок.
У понеділок Вермонт повідомив про один новий випадок зараження COVID-19. За останній місяць в штаті зафіксовано одну смерть.
- Раніше повідомляли, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.
- Уряд Естонії дозволив із 2 червня не носити захисні маски в приміщеннях.
- Болгарія також скасовує обов’язкове носіння масок у тренажерних залах, перукарнях, невеликих магазинах і офісах, де всі співробітники пройшли вакцинацію, оскільки число коронавірусних інфекцій в країні знижується.