Вермонт став першим штатом США, який вакцинував не менше 80% свого населення. У зв'язку з цим губернатор Філ Скотт прийняв рішення скасувати решту обмежень, введених через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

Зокрема, наразі штат вакцинував 81,1% населення старше 18 років.

“Немає сумнівів в тому, що кожен з нас, кожен житель Вермонта, пройшов через багато за останні 15 місяців. Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, яка стежить за даними і довіряє медичній науці”, – зазначив Скотт.

Він додав, що незважаючи на те, що найближча мета була досягнута, штат буде продовжувати вакцинувати якомога більше людей.

“Тому що кожен укол, зроблений сьогодні, завтра і в найближчі тижні, так само важливий, як і ті, які ми зробили вчора”, – сказав Скотт.

Комісар охорони здоров’я штату Вермонт доктор Марк Левін зазначив, що досягнення рівня вакцинації 80% серед осіб старше 12 років допомагає звести до мінімуму поширення вірусу між людьми і по всьому співтовариству. Як наслідок буде менше госпіталізацій, і це допоможе врятувати більшу кількість життів.

“Це також означає меншу ймовірність мутацій і розвиток більш вірулентних штамів”, – додав він.

Незважаючи на те, що обмеження штату були зняті, федеральні обмеження, такі як вимоги про маски в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишаються. Підприємства Вермонта також можуть вимагати від клієнтів носіння масок.

У понеділок Вермонт повідомив про один новий випадок зараження COVID-19. За останній місяць в штаті зафіксовано одну смерть.