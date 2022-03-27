Спецслужби повільно реагують на зростаючий масштаб таємних операцій Кремля за кордоном. Натомість Австрія є "справжнім авіаносцем" російських спецслужб у Європі.

Про це пише Financial Times посилаючись на анонімного представника європейської розвідки.

Відстеження шпигунської діяльності Кремля на Заході стало ще більш актуальним завданням, оскільки вторгнення РФ в Україну порушило порядок безпеки в Європі. Але багато країн все ще грають наздоганяючи таємну діяльність Москви на своїй землі.

“Те, що ми знаємо про це, майже напевно є верхівкою айсберга. Протягом багатьох років існувала змова мовчання, коли західні держави не хотіли говорити про діяльність РФ”, — зазначив старший консультант програми з РФ в Chatham House Кер Джайлз.

Вісім службовців європейської розвідки та дипломатів, опитаних Financial Times, заявили, що таємні операції РФ в Європі розширюються з такою швидкістю, з якою намагаються досягти контршпигунських зусиль. Деякі країни все ще покладаються на збір розвідувальних даних США та Великої Британії через обмеження внутрішнього спостереження та брак ресурсів.

Окрім словацької дефенестрації, три країни Балтії та Болгарія оголосили про вислання загалом 20 імовірних російських агентів. А Польща оголосила 45 російських дипломатів персонами нон грата, стверджуючи, що всі вони використовують дипломатичне прикриття для проведення розвідувальної роботи.

За оцінкою одного з представників європейської розвідки десятки російських агентів досі діють у Німеччині, Франції та Бельгії. Водночас Австрія є “справжнім авіаносцем” таємної російської діяльності.

За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV “вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими”.

“Міноборони країни практично є підрозділом ГРУ”, – наголосив дипломат.

В австрійській канцелярії заявили FT, що не можуть коментувати анонімні звинувачення, але вказали, що нинішній уряд країни “проводить масштабну реформу органів безпеки”.