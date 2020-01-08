Про це поінформували в прес-службі посольства України в Ісламській Республіці Іран.
Так, сьогодні орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
“За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається”, – наголосили в посольстві.
За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 людей. Наразі встановлюються дані, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України.
“Також на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни України. На жаль, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих. Посольство активно займається з’ясуванням обставин катастрофи і формальностями, пов’язаними з цим”, – сказано в повідомленні .
Посол України в Ірані, Сергій Бурдиляк, знаходиться на місці аварії.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
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