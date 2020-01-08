Про це поінформували в прес-службі посольства України в Ісламській Республіці Іран.

Так, сьогодні орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

“За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається”, – наголосили в посольстві.

За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 людей. Наразі встановлюються дані, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України.

“Також на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни України. На жаль, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих. Посольство активно займається з’ясуванням обставин катастрофи і формальностями, пов’язаними з цим”, – сказано в повідомленні .

Посол України в Ірані, Сергій Бурдиляк, знаходиться на місці аварії.