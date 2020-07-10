Вертолітники Державної прикордонної служби України вперше за 12 років приземлилися на острові Зміїному в Чорному морі.

Про це поінформували в пресслужбі ДПСУ.

“Вертолітникам Держприкордонслужби вдалося відновити втрачені навички та спроможності для польотів над територіальним морем та до найвіддаленішої застави – на острів Зміїний”, – йдеться в повідомленні.

Так, учора вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ здійснив повітряний моніторинг за маршрутом “Одеса — Територіальне море України – о. Зміїний — Вилкове — Одеса”.

Під час цього польоту прикордонники оглянули 2400 кв. км акваторії. Екіпажі виконали 4 посадки на вертолітному майданчику острова Зміїний і 3 посадки на майданчику “Вилкове”.

“Цей політ став знаковим, адже вертольоти прикордонників вже 12 років не здійснювали польотів на Зміїний. Відтепер два екіпажі вертольотів МІ-8 Держприкордонслужби України отримали допуски для польотів над морем”, – наголошується в повідомленні.

Тепер прикордонники можуть здійснювати повітряний моніторинг, доставити на острів вантаж або персонал, а також провести медичну евакуацію.

ДОВІДКА. Острів Зміїний – острів у Чорному морі, який належить Україні. Розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37,5 кілометри від узбережжя на схід від дельти Дунаю. Житлові комплекси на острові утворюють селище Біле Кілійського району Одеської області.

Розмежування виключних (морських) економічних зон і континентального шельфу України та Румунії навколо острова визначено рішенням Міжнародного суду в Гаазі від 3 лютого 2009 року.