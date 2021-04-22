Безпілотник Ingenuity Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США успішно здійснив другий політ на Марсі.

Про це NASA повідомило в Twitter.

Як повідомлялось, 19 квітня Ingenuity успішно здійснив свій політ на Марсі. Він став для землян першим керованим польотом на іншій планеті.

За два дні NASA запустило Ingenuity вдруге, але на тому ж місці. Метою було спробувати розширити можливості машини.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2 — NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021

Другий політ мав тривати 50 секунд. Ingenuity мав піднятися на 5 метрів, нахилитися на 5 градусів та пролетіти два метри.

How do you top #MarsHelicopter’s historic first flight? Go bigger. We'll attempt a more challenging 2nd flight on April 22: 50-second flight time, climb to ~16 ft (5m), and 5º tilt to accelerate sideways ~7 ft (2m). We'll update you here with the results. https://t.co/tDmJJNjPPk pic.twitter.com/laAIcL4UgS — NASA JPL (@NASAJPL) April 21, 2021

Після цього польоту Лабораторії реактивного руху (JPL) планує запустити вертоліт ще щонайменше три рази за наступні два тижні.

Місія NASA Mars 2020

У лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс у лютому 2021 року. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовуватиметься для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Марсохід під час своєї багаторічної місії шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс.