Про це повідомили у Twitter NASA.

“Вертоліт завершив свій дев’ятий і найскладніший політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 метрів на секунду”, — повідомили в NASA.

Управління також показало знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери.

В NASA розраховували, що Ingenuity пролетить 625 метрів за 167 секунд і зробить кольорові фото цієї подорожі. І гелікоптер виправдав їхні очікування.

Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.