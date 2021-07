Про це повідомили у Twitter NASA.

“Вертоліт завершив свій дев’ятий і найскладніший політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 метрів на секунду”, — повідомили в NASA.

Управління також показало знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁 The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9

В NASA розраховували, що Ingenuity пролетить 625 метрів за 167 секунд і зробить кольорові фото цієї подорожі. І гелікоптер виправдав їхні очікування.

#MarsHelicopter’s 9th flight, expected no earlier than #FourthOfJuly, is set to push it to its limits. https://t.co/oRw1Wgyi2c

The team is aiming for Ingenuity to:

🚁 Travel ~2,041 ft (625 meters)

💨 Hit a speed of 5 m/s

⏱️ Fly for ~167 seconds

📷 Take color images of the trip pic.twitter.com/3y8YAQemwo

