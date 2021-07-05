Про це повідомили у Twitter NASA.
“Вертоліт завершив свій дев’ятий і найскладніший політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 метрів на секунду”, — повідомили в NASA.
Управління також показало знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери.
#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁
The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9
— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021
В NASA розраховували, що Ingenuity пролетить 625 метрів за 167 секунд і зробить кольорові фото цієї подорожі. І гелікоптер виправдав їхні очікування.
#MarsHelicopter’s 9th flight, expected no earlier than #FourthOfJuly, is set to push it to its limits. https://t.co/oRw1Wgyi2c
The team is aiming for Ingenuity to:
🚁 Travel ~2,041 ft (625 meters)
💨 Hit a speed of 5 m/s
⏱️ Fly for ~167 seconds
📷 Take color images of the trip pic.twitter.com/3y8YAQemwo
— NASA JPL (@NASAJPL) July 2, 2021
Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.
- Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.
- В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.